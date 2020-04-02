Ванино, Хабаровский край, , 11:11 — REGNUM Карантин строго соблюдают в портовом Ванино Хабаровского края: на улицах ни души, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В портовом Ванино Хабаровского края пусто Ольга Демиденко © ИА REGNUM

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В парках Ванино ни души Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Школы и пришкольные территории пусты Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Скамейки, на которых обычно сидят и общаются пенсионеры, пусты Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Изредка на улицах можно увидеть людей — преимущественно это владельцы собак, выгуливающие своих питомцев. Защитные маски далеко не на всех — люди бы носили, но их просто нет в продаже.

Улицы пусты Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Пусто сегодня в парках, скверах, пусты спортивные сооружения, детские игровые площадки.

Детские площадки пусты Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Глава Ванинского района Александр Наумов призвал всех жителей предельно дисциплинированно отнестись к карантину. Люди прислушались.

Улицы пусты Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Улицы пусты Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Сейчас в Ванино работают только порты — их нельзя остановить, на порты завязаны целые сектора экономики — шахтеры, лесозаготовители, металлурги и рыбаки. В портах приняты все необходимые меры безопасности, защищающие работников от инфекции. Работают медицинские учреждения, продовольственные магазины. Многие торговые предприятия организовали доставку необходимых товаров на дом. Не стали исключением и магазины товаров для животных — корма для питомцев они также доставляют на дом.

Масок в продаже нет уже больше месяца. Ольга Демиденко © ИА REGNUM

На посту сотрудники МВД и МЧС, службы жизнеобеспечения, представители власти.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край, как и многие другие регионы ДФО, перешел на режим полной самоизоляции.