Ванино, Хабаровский край, 2 апреля 2020, 11:11 — REGNUM Карантин строго соблюдают в портовом Ванино Хабаровского края: на улицах ни души, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В портовом Ванино Хабаровского края пусто
В портовом Ванино Хабаровского края пусто
Ольга Демиденко © ИА REGNUM

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В парках Ванино ни души
В парках Ванино ни души
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
Школы и пришкольные территории пусты
Школы и пришкольные территории пусты
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
Скамейки, на которых обычно сидят и общаются пенсионеры, пусты
Скамейки, на которых обычно сидят и общаются пенсионеры, пусты
Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Изредка на улицах можно увидеть людей — преимущественно это владельцы собак, выгуливающие своих питомцев. Защитные маски далеко не на всех — люди бы носили, но их просто нет в продаже.

Улицы пусты
Улицы пусты
Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Пусто сегодня в парках, скверах, пусты спортивные сооружения, детские игровые площадки.

Детские площадки пусты
Детские площадки пусты
Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Глава Ванинского района Александр Наумов призвал всех жителей предельно дисциплинированно отнестись к карантину. Люди прислушались.

Улицы пусты
Улицы пусты
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
Улицы пусты
Улицы пусты
Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Сейчас в Ванино работают только порты — их нельзя остановить, на порты завязаны целые сектора экономики — шахтеры, лесозаготовители, металлурги и рыбаки. В портах приняты все необходимые меры безопасности, защищающие работников от инфекции. Работают медицинские учреждения, продовольственные магазины. Многие торговые предприятия организовали доставку необходимых товаров на дом. Не стали исключением и магазины товаров для животных — корма для питомцев они также доставляют на дом.

Масок в продаже нет уже больше месяца.
Масок в продаже нет уже больше месяца.
Ольга Демиденко © ИА REGNUM

На посту сотрудники МВД и МЧС, службы жизнеобеспечения, представители власти.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край, как и многие другие регионы ДФО, перешел на режим полной самоизоляции.

Порты работают — их нельзя остановить
Порты работают — их нельзя остановить
Ольга Демиденко © ИА REGNUM