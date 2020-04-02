Алексей Колчин, 2 апреля 2020, 06:52 — REGNUM Большинство жителей Екатеринбурга предпочли оставаться дома. Это показывают кадры, которые корреспондент ИА REGNUM сделал на улицах 28 и 31 марта, а также 1 апреля.

Закрытый ЦПКиО имени Маяковского
Закрытый ЦПКиО имени Маяковского
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Некоторые люди в масках
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Одно из оживлённых мест города — набережная городского пруда
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Пешеходы в масках на площади 1905 года
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Проспект Ленина
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Скейтбордисты у памятника основателям города до введения жёсткого карантина
Алексей Колчин © ИА REGNUM
ЦПКиО имени Маяковского закрыт из за карантина
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Пусто на улице
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На аллее люди есть
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вид на одно из зданий Уральского федерального университета
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Байкеры
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Служивые на посту
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Еду выносят
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Пусто на улице
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Обычно оживлённые улицы теперь практически пусты. Организации общественного питания работают на вынос еды. Стало меньше и транспорта. Часть людей в масках. Всё как по всей стране.

Вид на УрФУ и памятник Кирову
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Пустынно и в трамвае
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Пустынный проспект Ленина
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Пустынные дороги
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На проспекте Ленина
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На проспекте Ленина
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На проспекте Ленина
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вход в метро на площади 1905 года
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вход в метро на площади 1905 года
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Горожане ждут еду у окна KFC
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Горожане ждут еду у окна KFC
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Около администрации города
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Напомним, в Свердловской области 30 марта был объявлен жёсткий карантин. Такую же меру ввели и многие другие субъекты Российской Федерации. Причиной стала эпидемия коронавируса.

Около Дома книги
Около Дома книги
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Около Дома книги
Около Дома книги
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Октябрьская площадь
Октябрьская площадь
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Октябрьская площадь
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Октябрьская площадь
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Октябрьская площадь
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Октябрьская площадь
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Октябрьская площадь
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Площадь 1905 года
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Площадь 1905 года
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Площадь 1905 года
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Площадь 1905 года
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Площадь около ТЮЗа
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Площадь около ТЮЗа
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Площадь около ТЮЗа
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Площадь около ТЮЗа
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Площадь около ТЮЗа
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сквер на Ленина
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сквер на набережной
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сквер на набережной
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Театральный переулок
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Улица Вайнера
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Улица Вайнера
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Улица Вайнера
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Улица Свердлова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Улица Свердлова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Улица Свердлова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Улица Свердлова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Улица Свердлова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Улица Свердлова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Улица Свердлова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Улица Свердлова
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Улица Свердлова
Алексей Колчин © ИА REGNUM