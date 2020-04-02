2 апреля 2020 | Время чтения меньше минуты

О том, как жители Екатеринбурга изолировались на время коронавирусного карантина.

Алексей Колчин, , 06:52 — REGNUM Большинство жителей Екатеринбурга предпочли оставаться дома. Это показывают кадры, которые корреспондент ИА REGNUM сделал на улицах 28 и 31 марта, а также 1 апреля.

Закрытый ЦПКиО имени Маяковского Алексей Колчин © ИА REGNUM

Обычно оживлённые улицы теперь практически пусты. Организации общественного питания работают на вынос еды. Стало меньше и транспорта. Часть людей в масках. Всё как по всей стране.

Напомним, в Свердловской области 30 марта был объявлен жёсткий карантин. Такую же меру ввели и многие другие субъекты Российской Федерации. Причиной стала эпидемия коронавируса.

Около Дома книги Алексей Колчин © ИА REGNUM

Около Дома книги Алексей Колчин © ИА REGNUM