Чебоксары, , 11:06 — REGNUM В Чебоксарах, где проживает более 40% населения Чувашии, уличная жизнь замерла. Одинокие прохожие в центре города стремятся быстрее проскользнуть до места назначения, чуть больше народа — на остановках и в общественном транспорте, группами по улицам ходят только патрули, а во дворах детские голоса и рёв машин заменило пение птиц. Мало-мальское скопление народа можно наблюдать разве что в магазинах, но там тишина ещё более тревожная: чебоксарцы «самоизолировались» во всех смыслах, в том числе друг от друга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На улице Афанасьева ИА REGNUM

Улица Водопроводная: опечатанная детская площадка ИА REGNUM

Традиционное объявление на двери ИА REGNUM

Даже в часы пик город выглядит застывшим, как в раннее утро летнего выходного дня, когда традиционно чебоксарцы уезжают на дачи и в деревни, куда их тянет на генетическом уровне: у чувашей сохранилась крепкая связь с деревней, которую не смогли разрушить советские времена мощной индустриализации. Сейчас Чебоксары — это город пустых улиц, парковок и дворов, с наглухо закрытыми магазинами, учреждениями и салонами.

Наглухо закрытые салоны и учреждения ИА REGNUM

Вид на Чебоксарский залив ИА REGNUM

Вымер даже исторический центр города с набережной Чебоксарского залива: редкие прохожие сейчас привлекают внимание больше, чем кто-либо и что-либо. Такая картина наблюдается и на центральных улицах чувашской столицы — Калинина, Афанасьева, где дорожный трафик традиционно перегружен.

Улица Калинина ИА REGNUM

На улице Афанасьева. Общественный транспорт почти пустой ИА REGNUM

Опустели даже аптеки. В разгар рабочего дня чебоксарцев можно увидеть разве что в продовольственных магазинах, но и там — крайне мало, продавцам остаётся только разводить руками. Въезды на рынки закрыты, они сами пустынны — хотя и продолжают работать несколько пунктов с продуктами, и продавцов больше, чем покупателей.

В исторической части города ИА REGNUM

В городской аптеке ИА REGNUM

Жизненность города создают только поредевшие потоки машины и почти пустые автобусы. Для уставшего от сутолоки и пробок горожанина первое впечатление от новой статической картинки сравни неожиданному подарку, но чем дальше и дольше едешь, тем больше падает настроение и появляется удручённее состояние.

Вид на Чебоксарский залив ИА REGNUM

Улица К. Иванова ИА REGNUM

На таком же генетическом уровне, как и привязанность к земледелию и деревне, чебоксарцы демонстрируют законопослушность, граничащую с покорностью трудолюбивого и тихого народа. Правда, сейчас и погода холодновата.

Вид на Волгу и на набережную, которая тоже пустынна. Еле заметен велисипедист ИА REGNUM

По данным на 2 апреля, в Чувашии медицинское обследование прошли 1705 человек, под наблюдением оставались 952 человек. Подтверждены два случая коронавируса.

Объявление: «Администрация г.Чебоксары для минимазации распротсранения COVID-19 в городе просит сообщить информацию о лицах, прибывших из-за рубежа и и других регионов РФ с указанием ФИО и адреса...» ИА REGNUM

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Отметим, что за нарушение карантинных мер при первом случае обычные граждане заплатят от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, при повторном — от 150 до 300 тыс. рублей. Для должностных и юридических лиц штраф за первое нарушение — от 50 до 150 тыс. рублей, при повторном — до 500 тыс. рублей.

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Напомним, 31 марта Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей: предложено штрафовать от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо лишать права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишать свободы на срок до 3 лет.