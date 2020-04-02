Дарья Антонова,
2 апреля 2020, 21:19 — REGNUM Москва без москвичей. Ещё неделю назад это казалось невозможным. Режим строжайшей самоизоляции введён в столице 28 марта, и в первые выходные немногие горожане последовали призыву сидеть дома, восприняв нерабочую неделю как каникулы.
Большая Дорогомиловская до карантина была одной из самых оживлённых улиц
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Манежная площадь
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Васильевский спуск
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Красная площадь во время карантина
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Полиция на Красной площади также призывает к самоизоляции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Красная площадь
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Красная площадь во время карантина
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Теперь же, спустя почти неделю, крупнейший мегаполис мира не узнать. На ранее оживлённых улицах теперь совсем редко можно встретить людей, всё чаще это работники сферы доставки, практически все в масках и перчатках. Закрыты все общественные места: парки, музеи, кафе, детские площадки. На улицах патрулируют сотрудники полиции и напоминают гражданам об обязательной самоизоляции.
Никольская улица
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Комсомольская площадь
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тверская улица
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пустая Тверская улица
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пассажиропоток Московского метрополитена снизился более чем на 80% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, а количество личного транспорта на дорогах столицы снизилось более чем на 60%, в метро давки нет, дороги пустые.
Станция метро «Комсомольская» в час пик
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Безлюдный переход на станцию метро «Комсомольская»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Станция метро «Комсомольская»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Знаки, призывающие держать дистанцию
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вагоны метро теперь пустуют
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Знак «Держите дистанцию»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Московское метро в период карантина
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В московских автобусах призывают оставаться дома
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Автобус в Москве во время карантина
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Станцию метро «Домодедовская» на время переименовали
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Напомним, период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля. Об этом 2 апреля заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе очередного обращения к гражданам.
Кутузовский проспект
Дарья Антонова © ИА REGNUM
На московских улицах в основном можно увидеть курьерские службы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доставка еды
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доставка еды
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Большая Дорогомиловская улица
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Палатка с шаурмой
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сотрудники полиции проводят профилактическую беседу с пожилой женщиной
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Теперь можно встретить людей в защитных костюмах на улицах Москвы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Кафе перешли на режим доставки, либо работают на вынос
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Детские площадки в Москве ограждены
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Кафе перешли на режим доставки либо работают на вынос
Дарья Антонова © ИА REGNUM
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Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель