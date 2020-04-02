2 апреля 2020 | Время чтения 1 мин

Дарья Антонова, , 21:19 — REGNUM Москва без москвичей. Ещё неделю назад это казалось невозможным. Режим строжайшей самоизоляции введён в столице 28 марта, и в первые выходные немногие горожане последовали призыву сидеть дома, восприняв нерабочую неделю как каникулы.

Большая Дорогомиловская до карантина была одной из самых оживлённых улиц Дарья Антонова © ИА REGNUM

Манежная площадь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Васильевский спуск Дарья Антонова © ИА REGNUM

Красная площадь во время карантина Дарья Антонова © ИА REGNUM

Полиция на Красной площади также призывает к самоизоляции Дарья Антонова © ИА REGNUM

Красная площадь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Красная площадь во время карантина Дарья Антонова © ИА REGNUM

Теперь же, спустя почти неделю, крупнейший мегаполис мира не узнать. На ранее оживлённых улицах теперь совсем редко можно встретить людей, всё чаще это работники сферы доставки, практически все в масках и перчатках. Закрыты все общественные места: парки, музеи, кафе, детские площадки. На улицах патрулируют сотрудники полиции и напоминают гражданам об обязательной самоизоляции.

Никольская улица Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комсомольская площадь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Тверская улица Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пустая Тверская улица Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пассажиропоток Московского метрополитена снизился более чем на 80% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, а количество личного транспорта на дорогах столицы снизилось более чем на 60%, в метро давки нет, дороги пустые.

Станция метро «Комсомольская» в час пик Дарья Антонова © ИА REGNUM

Безлюдный переход на станцию метро «Комсомольская» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Станция метро «Комсомольская» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Знаки, призывающие держать дистанцию Дарья Антонова © ИА REGNUM Вагоны метро теперь пустуют Дарья Антонова © ИА REGNUM

Знак «Держите дистанцию» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Московское метро в период карантина Дарья Антонова © ИА REGNUM

В московских автобусах призывают оставаться дома Дарья Антонова © ИА REGNUM Автобус в Москве во время карантина Дарья Антонова © ИА REGNUM

Станцию метро «Домодедовская» на время переименовали Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля. Об этом 2 апреля заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе очередного обращения к гражданам.

Кутузовский проспект Дарья Антонова © ИА REGNUM

На московских улицах в основном можно увидеть курьерские службы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Доставка еды Дарья Антонова © ИА REGNUM

Доставка еды Дарья Антонова © ИА REGNUM Большая Дорогомиловская улица Дарья Антонова © ИА REGNUM

Палатка с шаурмой Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сотрудники полиции проводят профилактическую беседу с пожилой женщиной Дарья Антонова © ИА REGNUM

Теперь можно встретить людей в защитных костюмах на улицах Москвы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дарья Антонова © ИА REGNUM Кафе перешли на режим доставки, либо работают на вынос Дарья Антонова © ИА REGNUM

Детские площадки в Москве ограждены Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кафе перешли на режим доставки либо работают на вынос Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель