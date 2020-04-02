Дарья Антонова, 2 апреля 2020, 21:19 — REGNUM Москва без москвичей. Ещё неделю назад это казалось невозможным. Режим строжайшей самоизоляции введён в столице 28 марта, и в первые выходные немногие горожане последовали призыву сидеть дома, восприняв нерабочую неделю как каникулы.

Большая Дорогомиловская до карантина была одной из самых оживлённых улиц
Большая Дорогомиловская до карантина была одной из самых оживлённых улиц
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Манежная площадь
Манежная площадь
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Васильевский спуск
Васильевский спуск
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Красная площадь во время карантина
Красная площадь во время карантина
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Полиция на Красной площади также призывает к самоизоляции
Полиция на Красной площади также призывает к самоизоляции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Красная площадь
Красная площадь
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Красная площадь во время карантина
Красная площадь во время карантина
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Теперь же, спустя почти неделю, крупнейший мегаполис мира не узнать. На ранее оживлённых улицах теперь совсем редко можно встретить людей, всё чаще это работники сферы доставки, практически все в масках и перчатках. Закрыты все общественные места: парки, музеи, кафе, детские площадки. На улицах патрулируют сотрудники полиции и напоминают гражданам об обязательной самоизоляции.

Никольская улица
Никольская улица
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Комсомольская площадь
Комсомольская площадь
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тверская улица
Тверская улица
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Газетный переулок
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тверская улица
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Коммунальные службы работают
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тверская улица
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пустая Тверская улица
Пустая Тверская улица
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Никитский переулок
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тверская улица
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Камергерский переулок
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пассажиропоток Московского метрополитена снизился более чем на 80% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, а количество личного транспорта на дорогах столицы снизилось более чем на 60%, в метро давки нет, дороги пустые.

Станция метро «Комсомольская» в час пик
Станция метро «Комсомольская» в час пик
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Безлюдный переход на станцию метро «Комсомольская»
Безлюдный переход на станцию метро «Комсомольская»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Станция метро «Комсомольская»
Станция метро «Комсомольская»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Знаки, призывающие держать дистанцию
Вагоны метро теперь пустуют
Знаки, призывающие держать дистанцию
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вагоны метро теперь пустуют
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Знак «Держите дистанцию»
Знак «Держите дистанцию»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Московское метро в период карантина
Московское метро в период карантина
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В московских автобусах призывают оставаться дома
Автобус в Москве во время карантина
В московских автобусах призывают оставаться дома
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Автобус в Москве во время карантина
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Станцию метро «Домодедовская» на время переименовали
Станцию метро «Домодедовская» на время переименовали
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля. Об этом 2 апреля заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе очередного обращения к гражданам.

Кутузовский проспект
Кутузовский проспект
Дарья Антонова © ИА REGNUM
На московских улицах в основном можно увидеть курьерские службы
На московских улицах в основном можно увидеть курьерские службы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доставка еды
Доставка еды
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доставка еды
Большая Дорогомиловская улица
Доставка еды
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Большая Дорогомиловская улица
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Нижняя Радищевская улица
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Большой Устьинский мост
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дизайн-завод «Флакон»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Палатка с шаурмой
Палатка с шаурмой
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сотрудники полиции проводят профилактическую беседу с пожилой женщиной
Сотрудники полиции проводят профилактическую беседу с пожилой женщиной
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Теперь можно встретить людей в защитных костюмах на улицах Москвы
Теперь можно встретить людей в защитных костюмах на улицах Москвы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Кафе перешли на режим доставки, либо работают на вынос
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Кафе перешли на режим доставки, либо работают на вынос
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Детские площадки в Москве ограждены
Детские площадки в Москве ограждены
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Кафе перешли на режим доставки либо работают на вынос
Кафе перешли на режим доставки либо работают на вынос
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Закрытый фитнес-центр
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В магазинах просят соблюдать дистанцию
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Кассиры в магазинах за защитным стеклом
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель