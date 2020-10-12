Бишкек, , 19:31 — REGNUM «Все последние политические решения принимаются под давлением и запугиванием людей со стороны незаконной кучки криминала. Они незаконным способом освобождают людей из тюрем, принуждают запуганных судей и депутатов принимать решения с нарушением законов и парламентских процедур», — говорится в заявлении экспертной рабочей группы по мониторингу судебно-правовой реформы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии — все новости»

Под документом подписались член Совета по судебной реформе при президенте Гульмира Маматкеримова, доктор юридических наук Лейла Сыдыкова и юристы Улан Сатаров, Аслан Кулбаев и Бакыт Качикеева.

Читайте также: «Премьер-министр» Киргизии утверждает, что президент хочет уйти в отставку

Авторы обращения акцентировали внимание на том, что не могут дать правовую оценку судебным решениям, по которым освободили из тюрем лидеров тех людей, которые устроили массовые беспорядки и захватили Белый дом, так как никто не видел этих вердиктов.

«Но факт того, что они освобождались ночью, а судебные решения выносились на следующий день, также свидетельствует о неправомерности действий или о том, что они выносились под большим давлением и угрозами», — подчеркивается в заявлении.

Также отмечается, что последние назначения в силовых ведомствах республики тоже вызывают опасения, поскольку стал возможен заход в правоохранительные структуры криминалитета. Подтверждением тому являются заявления ветеранов правоохранительных органов.

«Мы не видим президента Сооронбая Жээнбекова в общественном пространстве. От его имени говорит Садыр Жапаров. Исходя из этого мы делаем вывод, что глава государства является заложником ситуации, и эти силы вынуждают его положить заявление о сложении своих полномочий», — констатируют члены экспертной группы.

Читайте также: В Киргизии заявили об исчезновении президента Жээнбекова