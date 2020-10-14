Бишкек, , 11:27 — REGNUM Депутаты Жогорку Кенеш (парламента) Киргизии утвердили назначение Садыра Жапарова на пост главы правительства республики во время внеочередного заседания. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба парламента страны.

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«Сегодня, 14 октября на заседании Жогорку Кенеша депутаты утвердили кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра Республики Киргизия», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что народными избранниками также были приняты программы, структуры и состава нового правительства страны.

При этом отмечается, что во время внеочередного заседания Жапаров ответил на вопросы депутатов, которые касались общественно-политической и социально-экономической ситуации в республике. В работе заседания участие приняли 83 депутата, кроме того были переданы 8 доверенностей депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с предложением повторного рассмотрения формирования нового правительства Киргизии под председательством Садыра Жапарова обратился к парламенту республики президент страны Сооронбай Жээнбеков.