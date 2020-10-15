Бишкек, , 11:40 — REGNUM Спикер парламента Канат Исаев временно возглавит Киргизию, со ссылкой на Конституцию страны передает 24. kg

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Согласно Основному Закону, именно глава парламента (избранный на свой пост 13 сентября) должен временно заменять президента на его посту, если тот подал в отставку либо умер.

Напомним, 15 октября, ровно три года спустя после своего избрания, Сооронбай Жээнбеков подал в отставку в связи с острым внутриполитическим кризисом в стране.

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