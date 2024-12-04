Переходная команда Дональда Трампа разрабатывает масштабный пакет мер в сфере энергетики, который будет запущен в течение нескольких дней после его вступления в должность. План предусматривает одобрение разрешений на экспорт для новых проектов по сжиженному природному газу, увеличение добычи нефти у берегов США и на федеральных землях.

Иван Шилов ИА Регнум

Для этого Трамп и его окружение планируют отменить часть ключевых климатических законов и нормативных актов Джо Байдена. К примеру, налоговые льготы на электромобили и новые стандарты для электростанций, направленные на постепенный отказ от угля и природного газа. Для начала, в качестве символического жеста Трамп постарается одобрить проект нефтепровода Keystone XL, который стал предметом экологических споров и был остановлен в первый же день Байдена на посту. Впрочем, любой компании, желающей реализовать проект по транспортировке канадской нефти в США, придётся начинать всё с нуля, так как сервитуты были возвращены землевладельцам. И обойдется это начинание в несколько миллиардов долларов.

Трамп также обратится к Конгрессу с просьбой выделить новые средства для пополнения стратегического нефтяного резерва страны, созданного в качестве чрезвычайного запаса сырой нефти и истощенного при Байдене для управления скачками цен, вызванными украинским кризисом и высокой инфляцией во время пандемии. Пополнение резерва повысит краткосрочный спрос на нефть и стимулирует производство в США.

Кроме того, избранный президент окажет давление на Международное энергетическое агентство (МЭА), которое консультирует промышленно развитые страны по вопросам энергетической политики. Республиканцы критиковали МЭА за акцент на политике сокращения выбросов. Советники Трампа призвали его приостановить финансирование, если МЭА не займет более благожелательную к нефтяникам позицию.

Наконец, ключевая часть плана — ускорение выдачи разрешений на бурение на федеральных землях, а также планы бурить шельф США (приостановленные демократами у власти).

Трамп перед выборами прямо говорил, что черного золота у Америки больше, чем у какой-либо другой страны в мире, включая Саудовскую Аравию и Россию (оговорюсь, что это на самом деле не так, если учитывать доказанные запасы). По словам будущего хозяина Белого дома, Америка должна заработать целое состояние на продаже энергоресурсов в Европу. Вероятный новый министр финансов Скотт Бессент, в свою очередь, выдвигает программу «трёх троек», одной из составляющих которой является увеличение добычи в США на 3 млн баррелей в сутки.

Насколько реально всего этого достичь? Для начала отмечу, что уровни добычи в США сейчас и так зашкаливают. Ещё в середине 2000-х Америка была нетто-импортером нефти более чем наполовину, причём особых возможностей увеличения добычи и не было. Пока сланцевые месторождения не вошли в игру. Благодаря им в индустрии появилось множество небольших компаний, которые отчаянно конкурировали друг с другом, имея в арсенале технологию фрекинга— гидроразрыва пластов. В течение следующих 10 лет американское производство выросло вдвое благодаря нефтяным полям в Северной Дакоте, Пенсильвании и, конечно же, колоссальному сланцевому месторождению Пермиан в Техасе.

В конце 2010-х сланцевая индустрия пережила несколько неприятных лет из-за обвала цен, который устроила Саудовская Аравия в этот период. Десятки производителей оказались на грани банкротства, даже несмотря на значительные успехи в снижении себестоимости. Но отрасль выжила, консолидировалась и постепенно вновь начала увеличивать добычу. Успехи подстегнул и взрывной рост цен на энергоносители в 2021–22-м годах. Остальная Америка страдала от инфляции, но для нефтяников это был шанс вернуть позиции и даже укрепить их несмотря на не самое дружественное отношение со стороны администрации Джо Байдена, который взял «зелёный курс» против ископаемого топлива. В итоге к настоящему моменту в стране добывается 13,5 млн баррелей нефти в день, что является рекордом всех времён.

Увеличить этот показатель кардинально будет непросто. Во-первых, есть проблема себестоимости. Сейчас цена на нефть марки WTI колеблется около $70 за баррель. При этом, согласно опросу менеджеров, управляющих добычей на крупнейших сланцевых и конвенционных месторождениях, минимальная цена, при которой их бизнес будет прибыльным, составляет $60–70 долларов в зависимости от конкретного участка. То есть уже сейчас индустрия балансирует на грани рентабельности. Какое-то время это может продолжаться, но наращивать производство, требующее серьёзных инвестиций, в такой атмосфере сложно.

Есть и вторая причина: американские нефтяники уже несколько раз обжигались на смене власти в Вашингтоне и торопиться с вложением всех имеющихся средств в развитие и расширение не будут. Они уже делали так в 2010-е, но обвал цен многих оставил не у дел и в глубокой долговой яме. С тех пор они стали гораздо осторожнее и предпочитают фиксировать прибыль.

В общем, выполнить две задачи сразу — увеличить добычу и снизить цены на нефть Трампу и его команде, скорее всего, не удастся. Другой вопрос, что, учитывая любовь нового президента к резким ходам, он может сосредоточиться на первой цели, для чего у него будет немалый арсенал средств. В том числе и в виде санкций против конкурентов американской нефтянки (в первую очередь, Ирана) и нагнетании напряженности в нефтеносных регионах.