Ньон, Швейцария, , 15:26 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) выразила свои соболезнования родным и близким бывшего полузащитника санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Фернандо Риксена. Соответствующее сообщение 18 сентября размещено в официальном Twitter ФИФА.

«Наши мысли вместе с друзьями и семьей Фернандо Риксена, который скончался в возрасте 43 лет после борьбы с болезнью», — говорится в официальном сообщении ФИФА.

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Отметим, за время своей игровой карьеры Фернандо Риксен играл в составе таких клубов как голландские «Аз» и «Фортуна Ситтард», шотландский «Рейнджерс» и санкт-петербургский «Зенит».

Напомним, бывший игрок с 2013 года страдал неизлечимым заболеванием центральной нервной системы — боковым амиотрофическим склерозом, приводящим к параличу и последующей атрофии мышц. Из-за болезни экс-футболист был долгое время прикован к постели.

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