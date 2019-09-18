Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM Бывший голландский защитник футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит» Фернандо Риксен скончался в возрасте 43-лет. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба санкт-петербургской команды.

«Сегодня утром не стало Фернандо Риксена», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем выражаются глубокие соболезнования родным и близким бывшего футболиста санкт-петербургской команды.

Отметим, Фернандо Риксен с 2013 года страдал от бокового (латерального) амиотрофического склероза.

Напомним, футболист выступал в составе «Зенита» с 2006 по 2009 год и за это время провел 45 матчей за клуб, отметившись в них 2 мячами и 2 голевыми передачами.