Санкт-Петербург, , 15:06 — REGNUM Бывший нападающий сборной России по футболу и санкт-петербургского клуба «Зенит» Александр Панов считает смерть другого бывшего игрока «Зенита» — голландского полузащитника Фернандо Риксена — ужасной трагедией.

«Иногда пересекались с ним вне футбольной обстановки, с ним было не проблематично наладить контакт, ужасная трагедия», — приводит ТАСС слова Панова.

Также бывший игрок «Зенита» рассказал, что они вместе с Риксеном приходили в команду и что голландец был добрым, хорошим и веселым человеком, который играл всем сердцем и прекрасно, не уступая, вел борьбу на игровом поле.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что санкт-петербургская команда собирается организовать акцию в память о Фернандо Риксене.

Напомним, экс-футболист «Зенита» с 2013 года страдал неизлечимым заболеванием центральной нервной системы — боковым амиотрофическим склерозом, приводящим к параличу и последующей атрофии мышц. Из-за болезни бывший футболист был долгое время прикован к постели.

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