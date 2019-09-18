Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» намерен организовать акцию в память о бывшем голландском защитнике Фернандо Риксене. Об этом 18 сентября рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

«По поводу акции в его память: мы сейчас думаем над этим и обязательно что-то организуем», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет. Футболист с 2013 года страдал неизлечимым заболеванием центральной нервной системы — боковым амиотрофическим склерозом, приводящим к параличу и последующей атрофии мышц. Из-за болезни бывший футболист был прикован к постели, но не потерял способность говорить.

Также отметим, игрок выступал в составе «Зенита» с 2006 по 2009 год и за это время провел 45 матчей за клуб, отметившись в них 2 мячами и 2 голевыми передачами. В составе санкт-петербургского клуба стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.