Девушка, выбежавшая в купальнике на поле финала ЛЧ, объяснила свой поступок

Мадрид, , 08:30 — REGNUM Девушка, которая выбежала в купальнике на поле матча финала Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Спур», объяснила свой поступок, опубликовав 2 июня в своем Instagram соответственную запись.

Остановившей матч своей выходкой девушкой оказалась американка Кински Волански, которая является блогером, пишущим о своих путешествиях.

«Жизнь нужна для жизни и вот таких безумных поступков, которые запомнятся на всю жизнь», — написала Волански, отметив, что ярко мелькнуть на матче финала Лиги чемпионов, как это сделала она, это как раз такой поступок.

Поступок американки не прошел незамеченным и количество подписчиков на её Instagram с момента её пробежки по футбольному полю в купальнике выросло с 300 тысяч до 1,2 миллионов и продолжает расти.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, выбежавшая на поле в купальнике Волански на 18-й минуте матча финала Лиги чемпионов между клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» стала причиной остановки матча, который закончился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0.

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