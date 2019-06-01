Девушка выбежала на поле во время финала ЛЧ «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»

Мадрид, , 23:58 — REGNUM Финальный матч Лиги чемпионов между английскими футбольными командами «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль», который проходит на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, был прерван из-за полуголой девушки.

Игра была остановлена на 18-й минуте встречи, когда на поле появилась болельщица в купальнике. Стюарды, которые дежурили на стадионе, увели девушку за пределы поля.

Напомним, 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде проходит финальный матч Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур».

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