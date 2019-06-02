«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, переиграв «Тоттенхэм»

Мадрид, , 07:15 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» уверенно переиграл команду «Тоттенхэм Спур» в финальном матче Лиги чемпионов.

Игра, проходившая на поле мадридского стадиона «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 2:0 в пользу ливерпульского клуба.

Счет в матче открыл египетский форвард «Ливерпуля» Моххамед Салах, на 2-й минуте удачно реализовавший пенальти, назначенный в ворота «Тоттенхэма» за игру рукой. Второй мяч ливерпульского клуба был забит под занавес матча бельгийским нападающим команды Дивоком Ориги (87-я).

Отметим, по итогам встречи «Ливерпуль» выиграл кубок Лиги чемпионов, что стало шестым таким достижением в истории команды. Это позволило английской команде стать третьей по количеству данных трофеев. На первом месте мадридский «Реал» (13), на втором — «Милан» (7).

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