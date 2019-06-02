Юрген Клопп: Это лучшая ночь в нашей профессиональной жизни

Мадрид, , 07:55 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп считает ночь после победы его подопечных в Лиге чемпионов лучшей в их футбольной жизни, его слова приводит 2 июня BBC.

«Это лучшая ночь в нашей профессиональной жизни», — заявил Юрген Клопп, добавив, что он очень рад за всех игроков и свою семью, и что игроки его команды выстрадали эту победу, заслужив её больше чем кто-либо.

Также он отметил отличную игру голкипера «Ливерпуля» и назвал своих подопечных командой, которая «борется даже тогда, когда заканчивается горючее в баке».

Кроме этого, по мнению немецкого специалиста, данная победа важна для развития и совершенствования клуба. При этом Клопп подчеркнул, что владельцы команды никогда не оказывали давления ни на его, ни на игроков.

«Обычно через 20 минут после игры я уже немного пьян, но теперь у меня только вода!», — заключил главный тренер «Ливерпуля».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, футбольный клуб «Ливерпуль» стал обладателем кубка Лиги чемпионов в шестой раз в своей истории, обыграв в финальном матче лондонскую команду «Тоттенхэм Спур».

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