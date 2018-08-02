Болельщики «Анжи» попросили Путина спасти клуб

Москва, , 14:43 — REGNUM Болельщики махачкалинского «Анжи» создали петицию с просьбой спасти футбольный клуб от закрытия. Петиция размещена на сайте Change.org.

Петиция написана на имя президента России Владимира Путина, главы Дагестана Владимира Васильева, Госдумы РФ и Российского футбольного союза (РФС), а также бизнесменов Сулеймана Керимова и Алишера Усманова.

Авторы просят оказать финансовую помощь клубу и отмечают, что клуб может прекратить существование уже в этом сезоне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство финансов Дагестана отказало «Анжи» в финансировании клуба и академии. Клуб просил о предоставлении материальной поддержки в размере почти 300 млн рублей. Однако в поддержке было отказано.

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Кроме того, из-за долгов были арестованы банковские счета футбольного клуба. А ФНС приостановила операции по единственному расчетному банковскому счету клуба, которым он пользовался в последнее время.

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Отметим, что ситуация с финансовыми проблемами «Анжи» не является уникальной. Только в 2018 году из-за отсутствия денег было закрыто два клуба Премьер-лиги — «Амкар» и «Тосно». Кроме того, прекратил существование ряд клубов первого дивизиона. По оценке экспертов, во время ЧМ-2018 в России было закрыто 11 футбольных клубов.

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