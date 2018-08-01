Налоговая служба арестовала счета дагестанского футбольного клуба «Анжи»

Махачкала, , 17:56 — REGNUM Арестованы банковские счета футбольного клуба «Анжи». Счетов, по которым федеральная налоговая служба приняла такое решение 19 июля 2018 года, четыре — в Сбербанке, «Райффайзенбанке», «Промсвязьбанке» и в банке «Возрождение», пишет «Советский спорт».

По данным издания, еще по восьми счетам, где махачкалинский клуб держал свои финансы, такое же решение налоговой было принято 27 июля.

Между тем генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов сообщил ТАСС, что ФНС РФ приостановила операции по единственному расчетному банковскому счету клуба, которым он пользовался в последнее время. В каком именно банке, директор не уточнил. Причина таких мер, по словам Флегонтова, — задолженность по налоговым платежам.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях министерство финансов Дагестана отказалсь поддержать футбольный клуб «Анжи». Руководство просило предоставить около 300 млн рублей на финансирование клуба и академии. Однако в ведомстве сказали, что общественные организации должны содержаться за счёт средств учредителей, спонсоров, коммерческой и иной не запрещённой законом деятельности. Дирекция клуба не исключает прекращения участия «Анжи» в чемпионате России из-за финансовых трудностей.

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