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«Во время ЧМ-2018 в России закрылось 11 футбольных клубов»

Спорт

Параллельно с ЧМ-2018 наблюдаются такие негативные явления, как закрытие клубов

«Во время ЧМ-2018 в России закрылось 11 футбольных клубов»
Футбольный мяч

Москва, 30 июля 2018, 13:01 — REGNUM  Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис заявил, что за время чемпионата мира в России закрылось 11 футбольных клубов. Об этом 30 июля сообщает «Чемпионат».

"Нужно, чтобы футбол стал спортом номер один в России. Но вместо за время чемпионата мира закрылось 11 российских клубов! И никто об этом не говорит! Где в такой ситуации хорошее развитие?» — сказал Канчельскис.

По его словам, прошедший чемпионат мира дал толчок развитию футбола. Но вместе с тем, наблюдаются такие негативные явления, как закрытие клубов.

Он также добавил, что построенные к мундиалю стадионы должны приносить пользу детям и клубам, чтобы там «играли в футбол, а не устраивали рынки».

Напомним, по окончании сезона прекратили своё существование два клуба прермьер-лиги — пермский «Амкар» и «Тосно» из Ленинградской области, а также ряд клубов первого и второго дивизионов.

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