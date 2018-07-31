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Министерство финансов Дагестана отказало «Анжи» в финансировании

Спорт

Клуб просил о предоставлении материальной поддержки в размере 296 698 797 рублей

Махачкала, 31 июля 2018, 07:52 — REGNUM  Министерство финансов Республики Дагестан отказало футбольному клубу «Анжи» (Махачкала) в финансировании клуба и академии. Об этом сообщает Sport24.

Отмечается, что в июне 2018 года клуб просил у правительства региона о предоставлении материальной поддержки в размере 296 698 797 рублей. Однако, как следует из письма министерства финансов Дагестана, в поддержке было отказано.

«Общественные организации должны осуществлять своё содержание за счёт средств учредителей, спонсоров, коммерческой и иной не запрещённой законом деятельности. Учитывая изложенное, положительное решение вопроса не представляется возможным», — говорится в письме.

После этого генеральный директор клуба Олег Флегонтов обратился к председателю правительства Дагестана Артёму Здунову с просьбой о финансовой помощи команде. По словам Флегонтова, клуб может объявить о прекращении участия «Анжи» в чемпионате России из-за финансовых трудностей.

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Напомним, по итогам сезона 2017/18 «Анжи» должен был покинуть премьер-лигу после поражения от «Енисея» в стыковых матчах. Однако клуб остался в высшей лиге из-за того, что пермский «Амкар» прекратил существование по причине отсутствия финансов.

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