Москва, , 14:07 — REGNUM За новостями о выборах президента США следят 53% жителей России — внимательно 13%, не очень — 40%. Не интересуются выборами в Америке 45%, приводит данные исследования Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

Читайте также: В Висконсине Трамп еще может опередить Байдена — Fox News

К Дональду Трампу испытывают симпатию 29%, плохо — 38% опрошенных. Хорошо относятся Джо Байдену 4% респондентов, плохо — 34%.

По мнению 34%, для России не имеет значения, кто победит на выборах президента США. Прочат победу Дональду Трампу 26% российских граждан, Джо Байдену — 9% опрошенных.

Телефонный опрос проведен 23−25 октября 2020 года Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп набрал 214 голосов выборщиков, Джозеф Байден — 264. Для победы на выборах необходимо получить 270 голосов выборщиков.

Читайте также: Экономист объяснил, что будет с рублем в случае победы Байдена