Вашингтон, , 13:17 — REGNUM Президент США Дональд Трамп почти догнал своего конкурента на выборах — кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена в штате Висконсин, передает 5 ноября телеканал FoxNews.

По итогам обработки 99% голосов в Висконсине, Трамп набрал 48,94% голосов, Байден — 49,57%. Если действующий президент США опередит своего соперника, то Байдену не удастся набрать необходимое число голосов выборщиков.

По данным телеканала Fox News, Дональд Трамп получил 214 голосов выборщиков, Джозеф Байден — 264. Для победы на выборах необходимо получить 270 голосов выборщиков.

Читайте также: Экономист объяснил, что будет с рублем в случае победы Байдена