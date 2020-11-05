Москва, , 12:52 — REGNUM Подведение итогов выборов президента США — в центре внимания мировой общественности и бизнеса. В случае победы Байдена против России, скорее всего введут новые санкции, это может привести к девальвация рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Совокупное состояние десяти богатейших миллиардеров планеты после закрытия торгов на американских биржах в среду увеличилось более чем на $33 млрд.

Сильнее других выросло состояние самого богатого в мире бизнесмена, генерального директора Amazon Джеффа Безоса. Оно увеличилось на $10,5 млрд и составило $190,6 млрд. На втором месте оказался глава Facebook Марк Цукерберг — его состояние выросло на $8 млрд, достигнув $105,5 млрд.

Третью позицию делят два миллиардера, состояния каждого из которых увеличились на $4 млрд. Речь идет о сооснователе Google Ларри Пейдже ($77 млрд) и богатейшем человеке Азии, основателе индийского холдинга Reliance Industries Мукеше Амбани ($74,1 млрд).

Американский фондовый рынок, для которого последняя неделя перед выборами президента США стала худшей с марта, продемонстрировал рост в первый день после голосования.

Одним из драйверов этого роста стали именно технологические гиганты. На рынке был излишний оптимизм. Особенно, учитывая, что ряд представителей демократической партии хотят «демонополизировать» Apple, Facebook, Google и Amazon.

Если противостояние между Трампом и Байденом затянется, то это станет серьезным негативом для рынка. Понять Трампа можно, голосование по почте — это очень сомнительная история, в которой очень много возможностей для фальсификаций.

Победа Байдена — это с высокой вероятностью новые санкции против России, и, как следствие, падение котировок российских акций и девальвация рубля».

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент США Дональд Трамп лидирует в штатах Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджия и Мичиган (по 16 выборщиков), Северная Каролина (15), Висконсин (10) и Аляска (3 выборщика).

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