Киев, , 08:11 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предлагает существенно увеличить штраф за нарушение противоэпидемиологических норм в условиях эпидемии коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент), опубликованном 17 октября.

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Ляшко заявил, что министерство здравоохранения Украины выступает за то, чтоб административная ответственность за нарушение противоэпидемиологических норм наступала сразу.

«Потому что это все влияет на количество заболевших», — уверен главный санитарный врач Украины.

Ляшко также посетовал, что сумма штрафов на Украине не такая, как в «европейском регионе», а всего лишь 170 гривен (467 рублей). Он также отметил, что есть желание данную сумму повысить и соответствующий законопроект уже есть в Верховной Раде, но депутаты за него пока еще не проголосовали.

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По словам главного санитарного врача вместо 170 гривен предлагается повысить сумму штрафа до 17 тысяч гривен (46 743 рубля).

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Напомним, ранее бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что украинская власть не предлагает никаких мер для минимизации последствий распространения коронавируса в осенне-зимний период. Она также призвала власть допустить ввоз на Украину российской вакцины от коронавируса, чтоб граждане Украины сами могли выбрать прививаться ею или нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе посольства США на Украине заявили, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции.