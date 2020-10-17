Киев, 17 октября 2020, 13:49 — REGNUM Временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин 15 октября пригласила министра здравоохранения Украины Максима Степанова на «конструктивный коллегиальный ужин» в ходе которого осуждалась борьба с коронавирусной инфекцией и реформы сектора здравоохранения, сообщает 16 октября пресс-служба посольства США на Украине.
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Напомним, ранее один из европейских производителей вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 предложил Украине провести третий этап испытания произведенной вакцины на ее гражданах.
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Отметим, на Украине за сутки выявили 6410 новых случаев инфицирования коронавирусом, 109 летальных исхода.
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