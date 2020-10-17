Киев, , 18:01 — REGNUM На Украине на одного больного COVID-19, который находится в стационаре, государство тратит в среднем сумму порядка 20 тыс. грн (около $700), сообщила 17 октября украинская национальная служба здоровья.

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Ведомство отмечает, что есть отдельные пациенты, на которых расходуется в 2−3 раза больше, чем 20 тыс. грн, а есть те, на которых расходуется существенно меньше — но в среднем сумма получается именно такая.

Отмечается, что при госпитализации пациента с коронавирусом, для него бесплатным являются тестирование на COVID-19; лабораторные и инструментальные исследования; кислородная поддержка, интенсивная терапия; медикаментозная терапия и обезболивание; лекарства.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки на Украине зафиксировали новый антирекорд официально подтвержденных случаев коронавируса — 6.410 заболевших.

Всего на Украине зафиксировано уже 293 тыс. случаев COVID-19, в настоящий момент больницы загружены более чем на 60%.