Киев, , 09:22 — REGNUM На Украине суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом составил 6410 новых случаев. Об этом свидетельствуют данные специализированного ресурса СНБО Украины, опубликованные 17 октября.

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За весь период эпидемии на Украине зарегистрировали 293 641 случай заражения SARS-CoV-2.

За сутки от осложнений болезни скончались 109 человек (5517 человек за весь период эпидемии), выздоровели 2194 человека (за период эпидемии болезнь преодолели 124 113 человек).

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Напомним, за предыдущие сутки на Украине зарегистрировали 5992 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

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Отметим, ранее директор Государственного экспертного центра министерства здравоохранения Украины Татьяна Думенко сообщила, что один из европейских производителей вакцины от коронавируса предложил Украине провести на ее гражданах третий этап испытания вакцины.