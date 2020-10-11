Киев, , 12:08 — REGNUM Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш призвала украинскую власть допустить ввоз на Украину российской вакцины от коронавируса («Спутник V»), чтоб граждане сами решали, применять ее или нет. Об этом политик написала 11 октября на своем telegram-канале.

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По словам Лукаш, она не понимает, в чем суть спора в ситуации с российской вакциной от коронавирусной инфекции. Она пояснила, что украинская власть не предлагает никаких путей для того, чтоб минимизировать последствия распространения COVID-19 в осенне-зимний период. Лукаш также отметила, что на Украине не идет никакой речи о государственной программе бесплатного и повсеместного вакцинирования и выбора поставщика вакцин.

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«Любую поступившую вакцину мы будем покупать по коммерческим ценам сами. И риски нести сами. И преимущества получать также сами. Так почему нам просто не дают возможности самим выбрать: вакцинироваться русской вакциной или нет? Допустите ее ввоз и дайте возможность гражданам самим решать, что с ней делать: использовать или игнорировать», — призвала политик.

Напомним, ранее стало известно о заинтересованности украинских политиков нелегальным способом приобретения российской вакцины от коронавируса.

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