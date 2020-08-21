Санкт-Петербург, , 09:35 — REGNUM Первого сентября 2020 года в петербургские школы придут 62 тысячи первоклассников. Общее же число школьников, которые сядут за парты в новом учебном году, составит 535 тысяч детей, что на 20 тысяч больше, чем в 2019 году. Об этом сообщили в комитете по образованию Санкт-Петербурга.

Кроме того, количество воспитанников дошкольных учреждений Петербурга в этом году почти на 10 тысяч больше, чем в 2019 году, и составит 290 тысяч детей.

После завершения строительства, капремонта или реконструкции в Петербурге 1 сентября 2020 года откроются восемь новых школьных зданий и 12 новых зданий детских садов. Общее количество государственных общеобразовательных учреждений, которые будут функционировать в новом учебном году, составит 687 школ. Также откроется 1046 государственных детских садов. Чиновники заверили, что все учреждения прошли необходимые проверки и готовы к работе.

Все учащиеся 1−4 классов петербургских школ — почти 235 тысяч детей — будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

«Существенных сложностей с выполнением этого поручения в Петербурге не возникло, так как, во-первых, в наших школах уже развита инфраструктура, позволяющая предоставлять горячее питание детям, а во-вторых, уже много лет учащиеся начальной школы и так получали питание с оплатой 70% за счет бюджета. А льготные категории обеспечились им бесплатно», — отметила врио главы комитета по образованию Ирина Асланян.

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В первый день нового учебного года во всех школах Петербурга состоится праздник «День знаний». Все первоклассники получат подарок — комплект книг «Моя первая библиотека»: сборник рассказов, стихов, воспоминаний, писем и документов «Всё для победы», сборник сказок русских писателей и книгу для первоклассников «Азбука безопасной и здоровой жизни».В день знаний для всех петербургских школьников состоятся тематические уроки «День Победы», посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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