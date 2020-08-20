Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM Все петербургские школьники будут обеспечены питанием в столовых. Об этом 20 августа заявила врио главы комитета по образованию Ирина Асланян, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее стало известно, что школы как минимум пяти районов — Московского, Приморского, Калининского, Фрунзенского и Адмиралтейского — не успели вовремя провести конкурсы и заключить контракты на поставку продуктов. Возник риск, что новые подрядчики смогут начать поставки только к октябрю.

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«Мне бы хотелось сегодня всех успокоить. Потому что проведены все необходимые мероприятия, буквально на днях завершится заключение контрактов на организацию питания, и с 1 сентября, безусловно, все дети, как и каждый год, будут обеспечены горячим питанием в полном объеме», — сказала Асланян.

Напомним, по указу президента Владимира Путина учащиеся 1−4 классов всех школ должны быть обеспечены бесплатными завтраками с нового учебного года. Таких в Петербурга почти 235 тыс. человек.

«Существенных сложностей не возникло», — заявила Асланян. Она указала, что Петербург был одним из немногих регионов, где такая мера была введена намного раньше, только городской бюджет оплачивал завтраки на 70%, родители — на 30%.

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