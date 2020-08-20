Санкт-Петербург, , 16:58 — REGNUM В Петербурге школы попытаются избежать толп в буфетах для избежания дополнительных рисков распространения коронавируса. Об этом сообщила 20 августа врио председателя городского комитета по образованию Ирина Асланян, передает корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляциях: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости», «К чему готовятся школы: новые правила Роспотребнадзора — все новости»

Школам даны рекомендации ввести график работы буфета, а не только график питания в столовой для каждого класса.

Меню для ребенка могут заранее формировать на следующий день, тогда работники столовой смогут заранее накрывать столы, чтобы дети не толпились в буфете.

«Всё продумано. Конечно, не будет такого, как раньше, когда все ребята на любой перемене прибегали и вставали в очередь в буфет», — убеждена Асланян. Родители, по ее словам, должны подготовить своих детей к этой новой реальности, чтобы те не нарушали график своего класса на посещение столовой.

Читайте также: В Петербурге рекомендуют учителям «дистанцироваться» от школьников

Кроме того, в школьных помещениях, включая столовые, будут чаще проводить дезинфекцию и проветривать, обрабатывать нужно также перила, подоконники, мебель. Как подчеркнули в управлении Роспотребнадзора, постоянно должны быть в наличии антисептики в дозаторах при входе в школу, в обеденный зал, в санузлах.

На антисептики и прочие материалы должна потратиться сама школа. Не допускается сбор средств с родителей. «Если вдруг такое происходит, мы готовы в каждом индивидуальном случае эту ситуацию рассматривать», — сказала Асланян.

Работа бассейнов будет разрешена, но по специальному графику: одновременно там может находиться только одна группа детей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Успеть за 4 минуты»: школы Петербурга публикуют графики прихода классов

«Нужно запуститься 1 сентября, посмотреть, думаю, это будет отточено уже в процессе. Пока все наши школы планируют соблюдать все эти требования с целью минимизации рисков», — сказала сотрудница управления Роспотребнадзора по Петербургу Полина Слесаренко.

«До начала учебного года наши специалисты выйдут во всех школы и проверят, как в каждой школе организованы мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции», — добавила она.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге прокомментировали слухи о новой «дистанционке» в школах