Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM С нового учебного года, когда школы возвращаются к очному обучению, педагогам следует держать дистанцию с учениками. Об этом заявила 20 августа врио председателя комитета по образованию Санкт-Петербурга Ирина Асланян, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Как уточнили в Роспотребнадзоре, по новым санитарным правилам, перчатки и маски учителя носить не обязаны, но это крайне рекомендуется, поскольку особенно пожилые преподаватели находятся в группе риска.

Некоторые школы Петербурга решили заменить маски на защитные экраны, сообщили в Смольном. Однако если маску учитель не носит, то Ирина Асланян рекомендует ему не подходить близко к детям.

«Он просто должен дистанцироваться тогда как-то, наверное, не осуществлять какие-то близкие контакты и стараться находиться на расстоянии от класса», — заявила чиновница.

Задача властей, по ее словам, — ограничить общение детей между классами, а не внутри класса, так как последнее невозможно. Поэтому наполняемость каждого класса останется прежней.

За каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, пообещала Асланян. Исключение коснется только тех уроков, которые требуют использования особого оборудования: это физика, химия, физкультура и другие.

После каждого занятия в таких классах должна проводиться дезинфекция и проветривание, только потом могут пустить школьников. В спортзале одновременно может находиться только один класс, между двумя уроками должен быть перерыв на дезинфекцию.

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Асланян утверждает, что все петербургские школы для каждого класса сформируют свои собственные графики прихода в школу, питания, прогулок, перемен. При этом доплачивать за работу по соблюдению новых санитарных требований учителям не будут.

Основная нагрузка, по мнению комитета, ляжет на плечи классных руководителей, которые обязаны будут следить за графиками своих классов.

«Но если говорить в целом об учителях, то вся эта ситуация по обеспечению безопасности не возлагает на учителей какие-то дополнительные функции», — заявила Ирина Асланян.

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