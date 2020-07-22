Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM Уволенная из временного госпиталя «Ленэкспо» санитарка Александра Марченко подала иск в суд на своегобывшего работодателя, главного врача Госпиталя ветеранов войн Максима Кабанова. Женщина хочет добиться признать ее увольнение незаконным и получить компенсацию морального вреда. Об этом 22 июля сообщила на своей странице в соцсети глава муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилина («Ленэкспо» находится на территории этого МО).

Уволенная из госпиталя «Ленэкспо» санитарка подала иск на экс-работодателя.





Фото: Нэлли Вавилина Https://vk.com/n.vavilina

По словам депутата, Марченко подала иск к СПбГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» о признании своего увольнения незаконным. А также о взыскании денежных средств за время вынужденного прогула и взыскании компенсации морального вреда.

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В свою очередь адвокат женщины Александр Новиков отметил, чтомежду госпиталем и Марченко был заключен срочный трудовой договор, который не указывает на конкретное событие, в связи с которым договор прекращает свое действие.

«В обычном случае, когда мы заключаем договор с каким-нибудь работником, например, на поле: как только урожай собрали, повод закончился. Здесь же у нас учреждение, а именно Госпиталь для ветеранов войн указал, что таким событием является тенденция к снижению инфекции, — пояснил юрист. — Это совершенно ничего не говорит о том, прекратилась ли работа госпожи Марченко или нет, завершена она или нет».

Также Новиков отметил, что никаких нормативно-правовых актов по поводу окончания коронавирусной инфекции в Петербурге не выпускалось. То же самое, не принималось никаких распоряжений по поводу закрытия 38 инфекционного отделения, в котором работала Марченко.

«Из этого можно сделать вывод, что увольнение является абсолютным произволом со стороны работодателя», — резюмировал он.

Отметим, что согласно официальному ответу Кабанова, Марченко была уволена ввиду того, что у нее не было соответствующего образования. Свидетельство о профессии «санитар» было получено 03.06.2020 . Ввиду чего, выплаты стимулирующего характера за май были начислены санитарке как прочему персоналу работавшему с пациентами заболевшими COVID-19.

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