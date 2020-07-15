Санкт-Петербург, , 18:42 — REGNUM В петербургском полевом госпитале на базе выставочного комплекса «Ленэкспо» не осталось пациентов. Их перевезли в другую больницу.

«Ленэкспо все! Закрывается лавочка», — заявила председатель муниципалитета «Гавань» Нэлли Вавилина.

Госпиталь более чем на 1 тыс. коек раскинули в павильонах на Васильевском острове в связи с высокими темпами заражаемости коронавирусом в Петербурге. На его работу возникало множество нареканий.

Формально он был закреплен за Госпиталем ветеранов войн. Теперь, как сообщает издание «Фонтанка», все сотрудники вернутся в главные филиалы больницы.

Всего из стационара выписали 10 человек, а 15 перевезли в ГВВ.

Вавилина указала, что всему персоналу должны дать две недели на карантин в достойных условиях, когда они покинут гостиницу «Морской вокзал», где все это время жили.

«Чтобы все выплаты были сделаны вовремя, чтобы желающие остаться работать в ГВВ получили эту возможность», — заметила депутат.

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