Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM В Заксобрании Петербурга призвали проверить на возможность привлечения к уголовной ответственности главного врача городского Госпиталя ветеранов войн Максима Кабанова. Именно этот госпиталь курирует работу временного стационара в выставочном комплексе «Ленэкспо».

Госпиталь в «Ленэкспо» Иван Петров © ИА REGNUM

Поддержки коллег-депутатов запросил руководитель фракции «Справедливой России» Алексей Ковалев, передает 10 июня корреспондент ИА REGNUM.

«У нас развивается конфликт, который инициирован изначально действиями медицинских работников, допустивших беспрецедентный объем заражений и халатности на своем посту во время эпидемии, которая сейчас, к сожалению, не стихает. Это господин Кабанов, который допустил в своем Госпитале ветеранов войн необычайный масштаб заражения, который сегодня возглавляет небезызвестный [госпиталь в] «Ленэкспо». И имеет наглость еще и протестовать против того, что его критикуют», — сказал Ковалев.

Прошел месяц с момента, когда «справоросс» потребовал от прокурора Петербурга Сергея Литвиненко рассмотреть жалобы петербуржцев и сообщения в СМИ о нарушениях в работе медицинских учреждений, приведших к заражению врачей.

«Мне кажется, в этом можно найти признаки состава преступления, — заметил Ковалев. И сегодня господин Кабанов по информации, которую распространяют депутаты [муниципалитетов] Василеостровского района, обратился в органы уголовного преследования с тем, чтобы по ним возбудили уголовные дела за «фейковые новости». Хотя их информация соответствует действительности. В частности, все теперь знают, что в «Ленэкспо» обрушился потолок — о чем никто не знал до той поры, как наши депутаты об этом сказали. И все теперь узнали, что господин Кабанов совершил очень странную закупку на 1 млрд рублей».

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Речь идет о закупке средств индивидуальной защиты у фирмы, которая, подчеркнул Ковалев, получила этот контракт без конкурса. «То, что можно было купить за 600 млн рублей, он купил за миллиард с лишним. И имеются этому подтверждения», — уверен депутат.

Он также назвал «фирмой-прокладкой господина Кабанова» некое ООО «Рэд Стар», руководитель которого Антон Ватель в прошлом был известен как Тони VA, бэк-вокалист и концертный директор рэпера Александра Жвакина, выступающего под псевдонимом Loc-Dog.

«Этот господин помощник рэпера завысил цену на товары производителя, китайской фирмы, которая готова была его продать почти в два раза дешевле. Это как это так, воспользоваться «коронакризисом» с целью какого-то необоснованного обогащения господина Жвакина? И я думаю, не только господина Жвакина, но и других участников этого процесса. Мне кажется, что по господину Кабанову не только по случаям возможной халатности при допущении заражения его подчиненных, но и по этому случаю должен быть рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела. И этот человек еще идет в правоохранительные органы и пытается привлечь тех, кто его критикует и распространяет информацию о его неблаговидной деятельности!» — возмутился Алексей Ковалев.

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Как сообщало ИА REGNUM, с самого начала работы «обсерватора» в «Ленэкспо», оттуда начали поступать многочисленные жалобы пациентов на плохие условия, отсутствие медикаментов и другого лечения, на нехватку персонала, на смешивание больных с положительными и отрицательными тестами на коронавирус, на помещение в госпиталь пациентов с психическими расстройствами. В адрес губернатора в сети люди подписывали открытое письмо.

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9 июня стало известно, что в одном из помещений для медперсонала в «Ленэкспо» обрушился подвесной потолок. К счастью, никто не пострадал.

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