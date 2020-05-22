Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM В петербургский временный госпиталь «Ленэкспо», на нехватку медиков в котором давно жалуются пациенты, отправили работать волонтеров. Об этом 22 мая сообщили в Смольном.

В пятницу в госпитале начали работать 20 добровольцев — они должны помогать гражданам пожилого возраста, которых туда направляют с легкой формой COVID-19. Подбором помощников занимались комитет по социальной политике, комитет по молодежной политике и штаб городских волонтеров.

«Некоторые добровольцы имеют медицинское образование, поэтому в их задачи будет входить оказание помощи младшему медицинскому персоналу по уходу за больными, а также оказание психологической помощи и поддержки пожилых людей, организация их досуга», — сообщили в Смольном. Волонтеры будут трудиться в две смены по десять человек с графиком два через два.

Заметим, пациенты временного госпиталя, открытого в павильоне выставочного центра «Ленэкспо» на 1000 коек, жаловались, что порой на 400 пациентов приходится всего четыре медсестры и шесть врачей.

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Ранее главврач Госпиталя для ветеранов войн, к которому прикреплен стационар в «Ленэкспо», Максим Кабанов заявил в интервью «Деловому Петербургу», что «дефицита в персонале в настоящее время нет», а в каждой из трех бригад в «Ленэкспо» всегда работает по 25 врачей, 32 сестры и 22 санитара.

После этого заявления депутат МО «Гавань» от «Справедливой России» Нэлли Вавилина обнародовала в Facebook сообщение, по ее словам, от одного из медицинских сотрудников «Ленэкспо», пожелавшего остаться анонимным.

«По факту санитаров сократили, и их 9 человек на три бригады. Врач ночью вообще один. Все лечение, справки, анализы выдает лечащий врач, а они находятся там с 8 до 16. И конкретного врача может не быть или нереально найти. Если человеку совсем плохо и он не может ходить, за врачом идут соседи, и поиски врача могут занимать минут 10, а его опять же может вообще не быть. А, и перед этим нужно узнать, кто именно является лечащим врачом. Потому что никаких бэйджей нет», — говорится в сообщении.

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