Санкт-Петербург, , 21:05 — REGNUM Койки из полевого госпиталя в «Ленэкспо» в Петербурге останутся в резерве. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Госпиталь на базе выставочного комплекса «Ленэкспо» Gov.spb.ru

Накануне стало известно, что «коронавирусный» стационар на базе выставочного центра опустел: последних пациентов либо выписали, либо перевели в основные здания Госпиталя ветеранов войн. Врачи ГВВ тоже вернулись на главную площадку клиники.

«Коечный фонд, размещенный в «Ленэкспо», переведен в резерв Санкт-Петербурга. Оборудование и инвентарь остаются в павильоне. На 17 июля намечена полная дезинфекция всех помещений», — сообщили в Смольном.

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Напомним, стационар разбили в «голых» павильонах в рекордные сроки из-за наплыва больных COVID-19. На работу госпиталя неоднократно поступали жалобы: на нехватку медперсонала, протекающие потолки и даже перебои с водой и едой. Но власти объясняли, что там не может быть «санаторных условий».

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Во временном госпитале «Ленэкспо» в Петербурге рухнул потолок

«Это первый такой опыт. В ближайшие дни специалисты двух городских комитетов — по здравоохранению и по строительству — совместно разработают план модернизации госпиталя», — заявляют чиновники.

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