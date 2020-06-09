Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM Во временном госпитале для больных коронавирусной инфекцией в выставочном комплексе «Ленэкспо» в Петербурге рухнул потолок. ЧП произошло в ночь на 8 июня в помещении для ординаторов, когда там никого не было.

Во временном госпитале «Ленэкспо» в Петербурге рухнул потолок.



Фото: Нэлли Вавилина /facebook.com/nuvavilina

Об этом происшествии 9 июня сообщила глава муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилина («Ленэкспо» находится на территории этого МО).

По ее данным, обрушение потолочной конструкции в ординаторской произошло ночью.

«Стоимость ремонта в «Ленэкспо» 416 млн. «Господа, у вас миллион отклеился», — написала депутат. — Чудом никто не пострадал».

Информация об обрушении депутату поступила от людей, которые находятся в перепрофилированном под стационар выставочном центре. Помимо ЧП, обитатели временного госпиталя пожаловались ей на постоянные протечки в санузлах.

https://www.facebook.com/nuvavilina/videos/2810765599153809/

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Отметим, из-за увеличения количества заболевших COVID-19 в Петербурге администраций Санкт-Петербурга было принято решение выделить 416 млн рублей на развертывание временного госпиталя в павильонах выставочного комплекса «Ленэкспо». Соответствующая договоренность между городом и ПАО «Газпром» была достигнута еще в начале пандемии.

В мае Смольный принял решение доразвернуть почти 500 коек, для этого из городского бюджета были выделены дополнительные средства.

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