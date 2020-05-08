Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM Петербурженка пожаловалась на «кромешный ад» в выставочном комплексе «Ленэкспо», в одном из павильонов которого размещены около тысячи коек для больных COVID-19 в лёгкой форме. Она безуспешно пыталась достучаться до губернатора. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга признал, что условия размещения в «Ленэкспо» отличаются от гостиничных или санаторных, но они «удовлетворяют минимальным потребностям».

Обсерватор в «Ленэкспо» Фото: vk.com/kutafina_oksana

О своем опыте пребывания во временном госпитале «Ленэкспо» Оксана Кутафина-Шишлова поделилась в одной из социальных сетей. Туда женщина попала после того, как ее выписали из больницы. Девушка переболела пневмонией, два взятых у нее теста на коронвирусную инфекцию оказались отрицательными, однако всё равно ее поместили в обсерватор или, как называют его власти, «временный госпиталь».

«Людей с отрицательными мазками везут к людям, которые лечатся, которые только что заболели, которые лежат без масок в не проветриваемом ангаре, с подвальной вонью, с общими для всех туалетами и душевыми», — рассказала Оксана.

Женщина также пожаловалась на задержку в обеспечении питанием, на то, что «палаты» госпиталя больше похожи на примерочные без шторок, а на соседних койках якобы лежат психически больные люди. Об этом она написала и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову на его странице «ВКонтакте», однако тот ничего не ответил и заблокировал женщину, отправив ее в «черный список».

«Никого не интересует тот факт, что у меня пролеченная пневмония, но не зажившая. То есть меня насильно удерживают в месте, для того чтобы я заболела Covid-19! Это скотские условия! Где мои права на свободное передвижение!?», — возмутилась петербурженка.

Прокомментировать ситуацию решили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. В пресс-службе комитета напомнили, что временный госпиталь в «Ленэкспо» развернут для больных с легкой формой коронавирусной инфекции и предназначен для тех пациентов, кто не имеет возможности лечиться дома из-за отсутствия отдельного изолированного помещения. Кроме того, туда направляются пациенты, которые живут вместе с пожилыми родственниками и малолетними детьми или в коммунальных квартирах.

«Конечно, условия размещения отличаются от гостиничных или санаторных, но вместе с тем, они удовлетворяют минимальным потребностям: пациенты имеют спальное место, обеспечены качественным питанием и круглосуточным медицинским наблюдением», — подчеркнули в ведомстве.

Нахождение в «Ленэкспо» пациентов с подтвержденной и неподтвержденной коронавирусной инфекцией, в комздраве объяснили тем, что все больные с пневмониями сегодня рассматриваются как COVID-положительные в силу того, что лабораторные тесты не обладают 100%-ной чувствительностью.

«Диагноз зачастую ставится по данным компьютерной томографии и оцениваемой врачами клинической картине, что является общепринятой мировой практикой. Выписка пациентов домой происходит только после получения двух отрицательных результатов анализов», — пояснили в комздраве.

Что касается безопасности пациентов, то ее обеспечивают шесть постов охраны внутри павильона и бойцы Росгвардии снаружи.

«Жалоб со стороны пациентов на угрозы со стороны других больных руководству временного госпиталя не поступало, — пояснили в пресс-службе комитета. — Больные новой коронавирусной инфекцией с психиатрическими патологиями не госпитализируются в госпиталь в «Ленэкспо». Для данной категории больных развернут отдельный корпус Городской психиатрической больницы № 3 имени И.И.Скворцова-Степанова».

Отметим, что сообщение петербурженки также решили проверить в прокуратуре города.

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