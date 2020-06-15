Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM В Петербурге вновь в центре внимания оказался временный госпиталь, размещенный на базе выставочного комплекса «Ленэкспо». В душевых комнатах медицинскому персоналу приходится вычерпывать совками воду, которая разливается после каждой водной процедуры. Чиновники объяснили потоп неаккуратностью пациентов и неопытностью в создании таких эрзац-госпиталей.

Фото: Нэлли Вавилина /facebook.com/nuvavilina

Об очередных неполадках в «Ленэкспо» рассказала на своей странице в соцсети глава муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилина («Ленэкспо» находится на территории этого МО). По ее словам, на мужской половине госпиталя работает одна душевая, которой пользуются 300 пациентов. Поскольку на полу не предусмотрен наклон, нет трапа, куда могла бы уходить вода, она вытекает в санузлы, приемное отделение, на посты и под кровати пациентов.

«Эта проблема существует с самого открытия. Еще первые пациенты жаловались на постоянные потопы. Ну есть же какие-то гарантийные обязательства, в конце концов. Я не понимаю, как это удается скрыть от визитеров из Смольного. Или они умышленно это не замечают?» — написала Вавилина.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга признали наличие проблемы и пообещали решить ее уже к концу текущей недели, объяснив, почему так происходит.

«К сожалению, пациенты зачастую проливают воду мимо душевых поддонов, несмотря на наличие занавесок, в результате чего она скапливается на полу. Кто-то выбрасывает в унитазы предметы личной гигиены, — отметили в ведомстве. — Безусловно, подрядчик устраняет все возникающие на территории госпиталя сложности в оперативном порядке».

Как напоминают в комздраве, это первый для Петербурга опыт создания временного госпиталя, тем более не строительство нового, а переоборудование существующего объекта.

В комитете подчеркнули, что в настоящий момент идут работы по устранению нештатной ситуации. Также проработана техническая возможность автоматизированной откачки воды при помощи насосов. Необходимое для этого оборудование уже закуплено и будет установлено в ближайшее время.

«Сейчас работы ведутся с одной стороны павильона № 7, в зоне, где санузлы пока не эксплуатируются. Завтра (15 июня, — прим. ред.) в течение дня там будут установлены насосы, которые позволят не допустить скопления воды. После этого для монтажа оборудования будут закрыты действующие душевые», — пояснили в комитете.

Так как в госпитале на сегодняшний день занята лишь половина коек, закрытие части душевых не лишит больных возможности помыться, считают чиновники.

«Руководство «Госпиталя для ветеранов войн» (он является оператором госпиталя в «Ленэкспо», — прим. ред.) оперативно реагирует на все жалобы пациентов. Особо отметим, что на процесс лечения и проведение реабилитации пациентов проблема скопления воды в душевых «Ленэкспо» не повлияла», — подытожили в комздраве.

https://www.facebook.com/nuvavilina/videos/2815533418677027/

Напомним, на создание временного госпиталя из городского бюджета было выделено 416 млн рублей. Ранее сообщалось об обрушении подвесного потолка в одном из служебных помещений госпиталя. Никто не пострадал.

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