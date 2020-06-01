Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM В Ленинградской области количество заразившихся коронавирусной инфекцией после нескольких обнадеживающих дней вновь превысило число выздоровевших. За сутки в регионе выявлено 53 человека с подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию и 29 выздоровевших. Об этом 1 июня сообщает оперативный штаб РФ.

С учетом новых данных, в Ленобласти зафиксировано 2875 случаев заражения за всё время пандемии. Днем ранее, напомним, сообщалось о 54 новых случаях инфицирования в регионе.

За сутки выписано из стационаров 29 жителей Ленинградской области (днем ранее сообщалось о 48 выписанных). Общее количество переболевших в регионе достигло 1590 человек. Список умерших от COVID-19 за сутки не пополнялся и остается на отметке 11, однако ранее региональный Роспотребнадзор сообщал уже о 13 умерших.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области с 1 июня начнется ослабление ряда введенных ограничений и запретов. Оно будет зависеть от районов, по степени распространения коронавируса.

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За последние сутки в России выявлено 9 035 заразившихся новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Также за сутки зафиксировано 162 летальных случая. Выписано из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции 3 994 человека за сутки.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 414 878 заболевших в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончалось 4 855 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 175 877 человек.

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