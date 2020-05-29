Санкт-Петербург, , 21:59 — REGNUM С 1 июня 2020 года в Ленинградской области начнется некоторое ослабление принятых ранее ограничительных мер в связи с коронавирусом, однако оно произойдет в строгом соответствии с «принципом светофора», с разделением по зонам наибольшего («красная»), среднего («жёлтая») или наименьшего («зелёная») распространения опасной инфекции. Соответствующий документ подписал глава региона Александр Дрозденко.

С 1 июня районы Ленобласти распределяются по зонам так:

в первой («красной») зоне — Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский и Ломоносовский районы; во второй («желтой») зоне — Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Волосовский, Киришский районы и Сосновый Бор; в третьей («зеленой») зоне — Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский и Тихвинский районы.

В торговых центрах «красной» и «желтой» зоны снимается запрет на использование примерочных кабин. В «красной» зоне сохраняется запрет на торговлю парфюмерией и косметикой. При этом защитные маски при посещении торговых объектов обязательны на территории всех районов.

В первой и второй зоне с 1 июня разрешается продажа на ярмарках не только продуктов питания, но и изделий художественных промыслов и ремесел, саженцев деревьев и кустарников, рассады цветочных культур и овощей. В третьей зоне торговля на ярмарках разрешена без ограничений.

С 1 июня разрешена деятельность организаций дополнительного образования: в «красной» зоне — только для индивидуальных занятий с обязательным использованием масок, в «жёлтой» зоне допускаются парные занятия, в «зелёной» — группы до 12 человек.

В домах культуры «красной» зоны разрешена работа только в виде индивидуальных занятий, в «жёлтой» зоне — парные занятия, в «зелёной» — групповые занятия до десяти человек. «Использование масок вне зависимости от района — обязательно», — подчеркивают власти.

В музеях «жёлтой» зоны до десяти человек увеличена численность экскурсионных групп на открытом воздухе.

На открытом воздухе в «красной зоне» разрешено проведение индивидуальных (парных) спортивных тренировок, в «желтой» — групповых тренировок до 15 человек, в «зеленой» — до 30 человек. Использование раздевалок запрещено на всей территории Ленобласти.

Все действовавшие ранее ограничения для салонов красоты и предприятий общепита сохраняются.

МФЦ в первой и второй зоне продолжат вести прием посетителей по предварительной записи и по ограниченному перечню услуг. В третьей зоне МФЦ будут предоставлять полный перечень услуг, но также по предварительной записи. Использование масок обязательно в МФЦ всех районов.

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