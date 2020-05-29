Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM В Ленинградской области с начала пандемии зафиксировано 13 смертей от коронавирусной инфекции. Об этом 29 мая заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области — главный государственный санитарный врач по Ленинградской области Ольга Историк, передает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, на сегодняшний день показатель летальности от коронавирусной инфекции составляет 13 человек.

«Все они имели хронические заболевания — сахарный диабет, сердечно-сосудистые проблемы, ожирение. Они были из группы риска», — отметила Историк.

Напомним, за последние сутки в Ленобласти выявлено 53 новых случая заражения, общее количество за всё время — 2713 случаев. Выздоровело 1402 человека, в том числе 108 — за последние сутки. По данным оперштаба РФ на 28 мая, в Ленобласти было зафиксировано 11 летальных случаев.

Отметим, за последние сутки в России выявлено 8572 заразившихся новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Выписано по выздоровлении 8264 человека. Также за сутки зафиксировано 232 летальных случая.

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