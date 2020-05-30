Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки количество новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 55, сообщили 30 мая в федеральном оперативном штабе. Днем ранее суточный рост составлял 53 случая.

Общее количество подтвержденных фактов инфицирования в регионе за всё время теперь составляет 2768 случаев.

Продолжает нарастать в Ленобласти динамика выздоровления, уже несколько дней подряд она обгоняет суточный рос заражений. За последние сутки выписаны по выздоровлению 111 человек, общее количество выздоровевших — 1513 человек.

Количество смертельных исходов не изменилось.

Читайте также: В Ленобласти с начала пандемии от COVID-19 умерли 13 человек

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области с 1 июня начнется ослабление ряда введенных ограничений и запретов. Однако оно будет незначительным и будет зависеть от районов, по степени распространения коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти с 1 июня ослабят ограничения, но масочный режим сохранят