Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM В Ленинградской области ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется, но остается напряженной. В регионе зафиксировано шесть крупных очагов заражения, в том числе в нескольких больницах и на одном объекте соцзащиты. Об этом 28 мая на заседании правительства Ленобласти заявила главный санитарный врач по региону Ольга Историк, передает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, темп прироста зараженных в Ленинградской области составляет 3,4%, и в последнюю неделю специалисты наблюдают некоторое снижение темпа. Однако Историк попросила к этим цифрам относиться с осторожностью, поскольку они могут в любой момент резко поменяться.

«Внебольничных пневмоний порядка 34%, ОРВИ — 30%, лиц, не имеющих проявлений, из тех, у кого был установлен диагноз (коронавирус), 35%», — заявила спикер.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 2660 зараженных коронавирусной инфекцией, 1294 человека выздоровели, 11 умерли. За прошедшие сутки же коронавирус подтвердился у 51 жителя, а 108 человек выписаны.

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По словам Ольги Историк, коэффициент распространения инфекции, для перехода на следующий этап ослабления ограничений, в Ленобласти плохой. Область оказалась достаточно пораженным регионом, поэтому о переходе на следующий этап послаблений говорить пока рано. При этом разделение региона на три зоны по типу «светофора» показало свою состоятельность.

В Ленобласти зафиксировано семь очагов заражения коронавирусной инфекцией в организованных коллективах: три в медучреждениях и один в социальных учреждениях на 555 человек. Один из них купирован, с контроля снята Рощинская больница, активными продолжают быть только шесть очагов.

«С 10 апреля до настоящего времени не ликвидирован очаг в Новосергиевке. Большинство тех, кто был в этом очаге, выведены за пределы Ленобласти в Санкт-Петербург, но на сегодня на этом адресе остается еще ряд граждан, которые совершенно здоровы, но являются носителями», — пояснила Историк.

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Одним из крупных очагов являются предприятия ГСП-4 и ГСП-2 в деревне Селиваново Бокситогорского района. С момента выявления очага там проводятся противоэпидемиологические мероприятия, очаг разобщен и проходит по разным адресам.

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Среди крупных очагов в медучреждениях — Санкт-Петербургская городская психиатрическая больница №1 им. П. П. Кащенко в Гатчинском районе Ленобласти. Среди ее 987 пациентов и 821 сотрудника инфекция выявлена более чем у 300 человек. Однако на сегодняшний день заболевшие вывезены в Петербург, а в самой больнице в режиме обсерватора продолжают работать два отделения.

«Из учреждений в Ленобласти для нас очень значимым и напряженным является Гатчинский психоневрологический интернат, где 83 человека сдали положительный тест, в том числе семь человек персонала. Надеемся, что не ранее чем через две недели этот очаг будет ликвидирован», — подытожила Ольга Историк.

Она также указала, что не лучшая ситуация отмечается и в Гатчинской межрайонной больнице, которая имеет много своих структурных подразделений.

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