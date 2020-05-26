Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM В Ленинградской области второй день подряд регистрируется по 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом общее число умерших от нее с начала пандемии жителей региона достигло 11 человек. Об этом 26 мая сообщает федеральный оперативный штаб.

За минувшие сутки в регионе выявлено 58 заболевших, столько же было и днем ранее. Еще 89 человек выздоровели, а два человека скончались.

С начала пандемии в Ленинградской области выявлено 2553 жителя с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Выздоровели 1115 человек, 11 человек умерли.

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Отметим, за последние сутки в России выявлено 88 915 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах. При этом выписано по выздоровлению 12 331 человек. Также за сутки зафиксировано 174 летальных случая.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 362 342 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших с начала пандемии увеличилось до 131 129 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 3 807 человек.

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