Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM Петербургский режиссер рассказал о грозящем дефолте старейшей киностудии России «Ленфильм». Крах киностудии может произойти в том случае, если поручения президента не будут выполнены к 20 июня 2020 года. Об этом 26 мая Алексей Герман-младший рассказал на своей личной странице в одной из социальных сетей.

По словам режиссера, в настоящий момент киностудия, как и большинство учреждений города, закрыта из-за пандемии коронавируса. Кроме того, на данный момент нет никакого понимания по дополнительным соглашениям о реструктуризации кредитов студии. А одобренная президентом история про дополнительную субсидию на 465 млн рублей для «Ленфильма» документально не оформлена.

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«На мой взгляд, реструктурировать нужно на более длительный период, другое дело, что, когда эти кредиты брались до речи о возврате «Золотой коллекции», которая должна была сгенерировать достаточно большую сумму, — заявил Герман. — После студия попала на скачок курса 2014 году, когда заказанное оборудование стало гораздо дороже. И попало под то, что студия некоторое время не получала финансирования ни от Министерства культуры, ни от Фонда кино».

Режиссер также подчеркнул, что продажа территории киностудии на улице Тамбасова невозможна, поскольку оценка участка устарела.

«У нас осталось меньше месяца, и существует реальная угроза, что у студии может быть дефолт, — подчеркнул режиссер. — Если за ближайшие дни не начнется нормальный документооборот, то те люди, которым студия важна и понимают, что Петербургу она нужна, должны подняться на борьбу в СМИ и других инстанциях».

По его словам, всё что происходит — крайне неприемлемо.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 7 февраля бывший генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин заявил о своем уходе с занимаемой должности, на его место пришла Инесса Юрченко.

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Причиной смены руководства киностудии считаются финансовые проблемы, которые та испытывает уже многие годы. Нехватка средств и развал «Ленфильма» начался задолго до появления у руля Эдуарда Пичугина. На 2012 год сумма задолженности по счетам составляла 80 млн рублей, но с приходом Пичугина банк ВТБ выделил «Ленфильму» 1,53 млрд рублей на развитие под госгарантию и выполнение определенного бизнес-плана.

Однако погасить долг кинокомпания не смогла. В августе 2019 года председатель совета директоров студии Федор Бондарчук направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой дать студии субсидии для погашения долга. После чего было объявлено о возможной очередной реструктуризации долго и смены членов правления киностудии.

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