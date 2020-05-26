Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выдало разрешение на возобновление кино‑ и видеосъемок для съемочных групп численностью до 50 человек.

Ранее все съёмки в городе на Неве, давно ставшем «столицей российских сериалов», были приостановлены из-за ограничительных мер против коронавируса. Остановился съемочный процесс и у ряда полнометражных фильмов, в том числе фильма режиссера Тимура Бекмамбетова о подвиге советского лётчика, Героя Советского Союза Михаила Девятаева.

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Как отмечают 26 мая в пресс-службе Смольного, организаторы кино‑ и видеосъемок обязаны четко соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации, в том числе связанные с профилактикой новой коронавирусной инфекции.

По данным городского Комитета по культуре, в Петербурге ежегодно снимаются не менее 80 кинофильмов.

На сегодня есть заявки от съемочных групп порядка 10 кинофильмов, в том числе «Архипелаг», «Одна жизнь», «Воздух», «Родитель».

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