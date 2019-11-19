Санкт-Петербург, , 19:09 — REGNUM Союз кинематографистов Санкт-Петербурга утвердил обращение к президенту РФ Владимиру Путину и министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой уволить главу «Ленфильма» Эдуарда Пичугина с занимаемой должности из-за «ситуации, которая сложилась в «Ленфильме». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил исполнительный директор, ответственный секретарь Александр Бабаян.

Во вторник в «Доме кино» Петербурга состоялось общее собрание членов Санкт-Петербургской организации общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации». На повестке дня планировалось поднять вопросы по работе организации в 2017—2019 годах и основных направлениях деятельности на ближайшие два года. Также поднимался вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав петербургского Союза и обсуждалась дальнейшая судьба дома творчества кинематографистов «Репино».

Однако главной темой встречи стало коллективное письмо участников организации, которые выступили против действующего на притяжении семи лет генерального директора старейшей киностудии города «Ленфильм» Эдуарда Пичугина.

«Мы обсуждали ситуацию которая сложилась на «Ленфильме» и у кинематографа города в целом. Выяснили, что причины кроется в руководстве киностудии, в ее некомпетентности», — сказал собеседник агентства.

По словам Бабаяна, ресурсы, которые были предоставлены государством, в «Ленфильме» не воспользовалось. Это в свою очередь ввергло студию и, как следствие, кинематограф города в творческий и финансовый кризис.

«У нас есть идеи по кандидатурам на место Эдуарда Пичугина, но мы пока не готовы их озвучить. Мы не выдвигаем никого. Пусть это останется прерогативой учредителя», — отметил собеседник, уточнив, что таких кандидатур у Союза две.

Он также отметил, что в своём обращении к президенту РФ и министру культуры члены Союза исходят из соображений, что какой бы отличный управленец на место Пичугина не пришёл, сложившаяся ситуация не изменяется без сотрудничества с органами власти.

«Нынешняя ситуации, в которой студия оказалась, без сотрудничества с органами власти и министерством не наладиться. Какой бы управленец на место Пичугина не пришёл, без программы Государственной поддержки ничего не сделать. Здесь должен быть человек, которому доверяют все — президент и министр культуры», — подытожил Александр Бабаян.

Отметим, Эдуарда Пичугин занимает пост генерального директора киностудии «Ленфильм» с 12 октября 2012 года. Также он является членом правления Союза кинематографистов Российской Федерации, президентом сообщества национальных кинотеатральных организаций «Киноальянс» и членом правления Гильдии Продюсеров России. Как пояснил ИА REGNUM заместитель директора киностудии «Ленфильм» Валерий Карпов, в данный момент «Ленфильм» работает, все павильоны задействованы в производстве новых проектов как петербургских, так и московских кинокомпаний.

«С начала года мы обслужили 137 кино и телепроектов. Фильмы киностудии участвуют в кинофестивалях. Сегодня, кстати, стартовали съемки документального проекта по заказу Росийского исторического общества», — отметил собеседник агентства.

«Ленфильм» за последние пять лет прошел 97 проверок различного уровня, в том числе Счётной палаты РФ, и, как подчеркнул представитель киностудии, при проверке нарушений не было выявлено, а те замечания, что были, устранялись в процессе.

«Также руководство «Ленфильма» добилось поддержки высшего руководства страны, и президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос выделения киностудиисубсидии в размере курсовой разницы возникшей между ценой приобретенного кинопроизводственного оборудования и ценой, заложенной при предоставлении кредита. Кроме того, директор распорядился подготовить новый план по оздоровлении студии», — подчеркнул представитель «Ленфильма».

Напомним, финансовые проблемы на петербургской киностудии начались задолго до появления у руля Эдуарда Пичугина.

На 2012 момент сумма задолженности по счетам составляла 80 млн рублей. Тогда же банк ВТБ выделил киностудии 1,53 млрд рублей на развитие под госгарантию и выполнение определенного бизнес-плана. Однако погасить долг кинокомпания не смогла.

В августе председатель совета директоров студии Федор Бондарчук направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой дать студии субсидии для погашения долга. После чего было объявлено о возможной очередной реструктуризации долго и смены членов правления киностудии.