Санкт-Петербург, , 16:44 — REGNUM Руководство старейшей киностудии Петербурга «Ленфильм» получило письмо из Москвы с резолюцией президента РФ Владимира Путина под предложенным планом выхода из экономического кризиса от Владимира Мединского и Андрея Белоусова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил представитель кинокомпании.

В среду, 27 января, стало известно, что в конце 2019 года, на тот момент помощник президента РФ Андрей Белоусов (ныне первый вице-премьер правительства РФ, — прим.ред.) и министр культуры РФ Владимир Мединский (ныне помощник президента РФ, — прим.ред.) подготовили план работы, который позволит вывести из кризиса АО «Ленфильм».

Одним из пунктов антикризисной стратегии значится передача Госфильмофондом своей «золотой коллекции» петербургской киностудии. Таким образом «Ленфильм» сможет ежегодно получать до 120 млн рублей.

«Мы можем подтвердить поступление письма, мы работаем над выполнением поручений президента. Киностудия с 2012 года добивается возвращения прав на «золотую коллекцию» и продолжает эту работу в настоящее время», — пояснил собеседник агентства.

Напомним, на 2012 год сумма задолженности киностудии по счетам составляла 80 млн рублей. С приходом восемь лет назад в руководство киностудии Эдуарда Пичугина банк ВТБ выделил «Ленфильму» 1,53 млрд рублей на развитие под госгарантию и выполнение определенного бизнес-плана. Однако погасить долг кинокомпания не смогла. В августе председатель совета директоров студии Федор Бондарчук направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой дать студии субсидии для погашения долга. После чего было объявлено о возможной очередной реструктуризации долгов и смены членов правления киностудии.

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В конце декабря 2019 года стало известно, что в феврале действующий руководитель киностудии будет освобожден от должности, а обновлённый совет директоров выберет нового кандидата, который будет предложен Росимуществу.

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